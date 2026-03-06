お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（３２）が６日、都内で行われた日本財団「親子ズレない防災」ＰＲイベントに登壇した。親子で防災への認識のズレをなくすべく、対話のきっかけをつくる展示イベント。昨年、第１子が誕生した松井は「まだ８カ月とかなので、対話とかの段階ではないんですが」としつつも、防災について「もうちょっと大きくなったら目が離せないことが多い。ちゃんと言葉で伝えたないと」と語っていた。