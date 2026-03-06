3月5日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸歴20年目を迎えた同期4組が集結。NGなしのトークを繰り広げた。デビュー前にそれぞれが養成所に提出した入学願書が公開されると、スタジオには笑いとイジりの声が…。【映像】見取り図リリー、ジャンポケのNSC入学願書も公開今回は「祝デビュー20年目同期集結NGナシで20の質問」と題し、見取り図・盛山晋太郎＆リリー、さらば青春の光・森田哲矢＆東ブ