ＳＲＥホールディングスが続伸している。同社は５日、自社提供する不動産・金融領域向けクラウドサービスの課金契約社数が累計５０００社を突破したことを明らかにしており、これが株価を刺激しているようだ。 同社は自社事業で蓄積してきた豊富なデータと知見を生かした業界特化型ＡＩを用いたクラウドサービスを２０１８年から提供。各サービスは不動産売買仲介、買取再販、不動産管理、デ