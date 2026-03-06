ひとまいるがしっかり。午後発表した中核事業であるカクヤスの２月度売上高が前年同月比２．９％増となり、１７カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 時間帯配達事業で、宅配と比較して客単価の高い個人飲食店に牽引され、客単価が前年同月を上回ったことに加えて、ルート配達事業における新規取引先の獲得や取引先チェーンの業績堅調などが寄与した。 出所：MINKABU PRESS