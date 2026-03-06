エアトリはしっかり。５日取引終了後、小顔サロン「ＢＵＰＵＲＡ（ブプラ）」をフランチャイズ展開するＳＰＥＥＤｓｐｒｉｎｇ（福岡市東区）を子会社化すると発表した。エアトリが構築・推進する事業ポートフォリオ戦略「エアトリ経済圏」の２２番目の事業として「美容ＦＣ（フランチャイズ）事業」を開始するという。 出所：MINKABU PRESS