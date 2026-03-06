ブレンビーのFW福田翔生が6日、入籍したことを発表した。24歳の福田は東福岡高出身で、FC今治とY.S.C.C.横浜でのプレーを経て2023年8月にJ1の湘南ベルマーレに加入。2年目はJ1で10得点を記録すると、昨年7月にデンマークのブレンビーへ完全移籍した。海外挑戦1年目の今季はここまで公式戦17試合4得点。年明けからは離脱が続いていたが、1日に行った直近の試合で復帰を果たしている。そうしたなかで福田はインスタグラム(@sho