ビデオマイクロ II 銀一株式会社は、RODE Microphonesのカメラ向けマイクを対象にしたキャンペーンを3月6日（金）から開始する。 RODE製品のうち、ガンマイク（ショットガンマイク）を対象としたキャンペーン。対象の10製品すべてが20%OFFになる。 キャンペーン名 良い音を手に入れる！RØDEオンカメラ＆ガンマイクお買い得キャンペーン キャンペーン期間 2026年3月6日（金