『BRUTUS』編集長の田島朗がInstagramを更新。嵐の新曲「Five」の配信開始に触れながら、過去に嵐が表紙を飾った『Hanako』の写真を公開し、当時の思い出を振り返った。 【画像】嵐『Hanako』表紙ビジュアル（全2枚）／嵐「Five」ジャケット写真／【動画】嵐「Five」MV ■嵐が表紙を飾った『Hanako』30周年記念号を振り返る 投稿では、2018年に『Hanako』の編集長を務めていた当時を回想。創刊30周年記念号の表紙を、ぜひ嵐の5