米スポーツ専門局『ESPN』は5日（日本時間6日）、いよいよ開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を特集。優勝候補となる最上位グループとして、米国、ドミニカ共和国、日本の3チームを挙げた。侍ジャパンのキーマンには伊藤大海投手（日本ハム）を指名。今回は大谷翔平投手（ドジャース）、ダルビッシュ有投手（パドレス）が登板しないため、「彼が奮起するしかない