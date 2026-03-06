JRAは6日、第63回（GII、中山芝2000m）の枠順を発表した。朝日杯FS3着のアドマイヤクワッズは6枠6番、東スポ杯2歳Sで3着のライヒスアドラーは4枠4番、未勝利戦勝ちから挑むバステールは7枠8番から発走する。 ■頭数が収まるがゆえ「外優勢」 過去10年、最多5勝を挙げるのが8枠で【5.1.1.13】勝率25.0％、単勝回収値267。ただし、2023年から3年連続で馬券圏外が続いている。次点は6枠【2.1.1.12】でこちらも単勝回収