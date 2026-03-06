【サンフアン（プエルトリコ）＝岡花拓也】ＷＢＣ１次ラウンドＡ組の各チームは５日、サンフアンで記者会見し、プエルトリコの守護神ディアス（米ドジャース）は「チームの勝利を助けるのが楽しみだ。そのためにここに来た」と決意を示した。ディアスは前回大会で悪夢を見た。１次ラウンドでドミニカ共和国に勝利し、喜び合う輪の中で右膝を負傷。大黒柱不在のチームは準々決勝で敗退した。ただ、大リーグ通算２５３セーブを誇