ＮＨＫは６日、職員の逮捕についてコメントを出した。逮捕されたのは報道局スポーツセンターの中元健介容疑者（５０）。１月４日に東京都渋谷区内で、通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いが持たれている。逮捕は３月５日。ＮＨＫは「職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害にあわれた方、視聴者の皆さまに深くお詫び申し上げます。事実関係を早急に確認し、厳正に対処します」とコメントした。