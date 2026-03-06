歌手のブリトニー・スピアーズが、現地時間3月4日深夜、米カリフォルニア州ベンチュラにて、飲酒運転の容疑で逮捕された。翌5日早朝に釈放されており、5月4日に裁判所に出廷する予定。ブリトニーは昨年10月にも危険運転を目撃されていた。【写真】波乱万丈「ブリトニー・スピアーズ」フォトギャラリーPEOPLEによると、ブリトニーは「高速で不安定な運転をしていた」ところを、カリフォルニア州のハイウェイパトロールに発見さ