今夜3月6日19時からの『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）は、“最強の運試し企画”2本立てで2時間にわたって送る初のシンガポールスペシャル。スタジオゲストに椎名桔平、池田美優（みちょぱ）を迎える。【写真】マーライオンをバックに笑顔の深澤辰哉＆渡辺翔太動物大好き・佐久間大介が、野生のアニマルを撮影してポケットサイズにデータ化する「ポケマルマスター」を目指す企画は、第3弾で念願の初海外ロケが実現