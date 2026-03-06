プロボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３６）＝志成＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、発表された。拓真は昨年１１月に獲得した王座の初防衛戦。井岡が勝てば、日本男子初の世界５階級制覇となる。同興行のメインイベントでは、拓真の兄で世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ＆ＷＢＣ＆