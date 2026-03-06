WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)が開幕し、世界一連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」が、ついに初戦を迎えます。 メ～テレの6日朝の情報番組「ドデスカ！」に、元中日ドラゴンズの投手・祖父江大輔さんが生出演し、連覇に向けた展望を語ってもらいました。 ――まずはドラゴンズから侍ジャパンに選ばれている高橋宏斗投手と金丸夢斗投手についてうかがいます。3月3