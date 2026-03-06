合併20周年記念イベント内海総合運動公園香川・小豆島町5日 2つの町が合併して誕生した香川県小豆島町の20周年記念イベントが5日夜、行われました。 小豆島町は2006年3月21日、旧内海町と旧池田町が合併して誕生しました。 合併20周年を迎え、小豆島町の認知度を向上し、観光・宿泊客を増やそうと企業版ふるさと納税を活用し、夜型の記念イベントを企画しました。 会場の内海総合運動公園周辺では約300機