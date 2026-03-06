日本ハム・山崎福也投手が６日、エスコンフィールドで行われた先発投手の練習に参加。加藤武治投手コーチとほぼマンツーマンでフォームの確認に取り組んだ。マウンドの傾斜を逆に利用してボールを投げたり、円を描くような動きで腕を振ったりと、特徴的なメニューを約４０分。５日の西武とのオープン戦で先発して４回を投げた翌日にもかかわらず、みっちりと汗を流した。「もっと楽に投げるような感じを作りたい。昨日の感じ