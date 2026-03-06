シンガー・ソングライター南壽あさ子（37）が6日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。南壽は「いつもお世話になっている皆様浅春の候皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます私ごとで大変恐縮ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。続けて「今日まで多くの方々の支えがあり歌うことを続けてこられましたこと改めて心より感謝を申し上げます未熟