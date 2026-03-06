近頃のダイソーは、ブロック系のアイテムがかなり充実しています。子供用のおもちゃかと思いきや大人もハマる内容で、￥110（税込）で気軽にトライできるのが魅力です。今回は盆栽シリーズを購入しましたが、種類が豊富なのでコレクションにも◎ミニブロックとは思えないクオリティの高さに惚れ惚れしますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：プチブロック（梅）価格：￥110（税込）内容量：76pcs対象年齢：12歳以上