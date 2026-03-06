観葉植物をおしゃれに飾れるウォールポット。屋外用のフック付きプランターなどはよく見かけますが、今回ダイソーで見つけた商品は、屋内にも飾れるスグレモノ。ピンなどで固定して壁に設置できる珍しいアイテムです。軽量なうえにシンプルな構造で、簡単に設置できるのが◎省スペースでグリーンを楽しめますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：壁掛けプチポット価格：￥110（税込）サイズ（約）：W65×D65×H80mm（フッ