NTTドコモが3月2日に発表した「SyncMe（シンクミー）」は、dアカウントの情報をもとに、ユーザーのことを理解して、個々人にあわせて対応してくれるという新しいパーソナルAIエージェントだ。 ドコモのサービスとしては、なかなか珍しく「まずはモニターを募集してパイロット版を提供」という形で今春に始まり、夏ごろには正式サービスになる予定だ。 具体的なサ&