「長崎トヨタ」と「長崎ヴェルカ」は6日、交通事故防止のための『反射板キーホルダー』を製作。地域貢献と交通安全活動の一環として、長崎市に寄贈しました。 反射板キーホルダーで、小学校の新1年生の交通事故防止を目指します。 長崎トヨタと長崎ヴェルカが、地域貢献と交通安全活動の一環として製作しました。 4月に長崎市立の小学校へ入学する児童用に約2600個、寄贈すること