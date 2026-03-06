タレントでガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のメンバー、ＳＨＯＮＯ（３１）が６日、自身のインスタグラムを更新。Ｊ１名古屋グランパスのＦＷ山岸祐也（３２）と結婚したことを報告した。ＳＨＯＮＯは「突然ですが先月、名古屋グランパス山岸祐也さんと結婚致しました」と報告。バーのカウンターで並んで座り、大きな赤い花束を前に笑顔を見せるツーショット写真などを投稿した。続けて、「家族やお友達と過ごすのがだー