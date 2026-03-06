大企業で働く若手と中小企業で働くベテランを比較すると、継続年数から見て中小企業のベテランのほうが稼いでいるように思う人は多いのではないでしょうか。では、掲題のように「大企業勤め」の息子は30歳で年収520万円、「中小企業勤め」の親は55歳で年収450万円といったケースはありえるのでしょうか。 本記事では、事業所の規模や年齢別の給与額をはじめ、初任給に関するアンケートなどについて解説します。