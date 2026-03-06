こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。現在、1937年にアメリカで誕生して以来、世界中で愛され続けるアイウェアブランド・Ray-Ban（レイバン）を代表するサングラス「0RB4171F ERIKA」、がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 (レイバン)Ray-Ban 【国内正