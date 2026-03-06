パーソルホールディングスは、「パーソルグループ統合報告書2025」が日本経済新聞社主催の第5回日経統合報告書アワードで「優秀賞」を2年連続で受賞したと発表した。第5回 日経統合報告書アワード統合報告書では、中期経営計画の進捗や各CxOメッセージを通じて現状や課題、最終年度の方針、次期計画を見据えた展望などを示し、価値創造ストーリーの深掘りや財務情報の充実、マテリアリティやガバナンスの整理・開示にも取り組んだ