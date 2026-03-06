ついに開幕した2026 WBC。東京ドームでも熱戦が繰り広げられ、大会が大きな盛り上がりを見せるなか、韓国代表主将の首元に熱い視線が集まっている。【写真】韓国イケメン主将は「日本代表」にもなれる理由韓国代表は3月5日、1次ラウンド・プールCの初戦でチェコ代表と対戦。11-4で大勝を収め、白星発進を飾った。この試合で「3番・中堅」で出場した主将のイ・ジョンフは、4打数2安打1得点を記録し、キャプテンとして、またチームの