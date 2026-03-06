「マイアミ行き」が合言葉だ。3大会連続で1次ラウンド敗退の雪辱を誓う、韓国代表の“飛行機ポーズ”が話題になっている。メジャーリーグ公式メディアMLB.comも、このセレモニーに注目した。【WBC】韓国はまた1次ラウンド敗退？ 海外メディアの冷酷予想MLB.comは3月5日（日本時間）、「東京で行われるC組の日程が終われば、上位2チームは羽田空港からベスト8が行われるマイアミ行きの飛行機に乗る。2009年の準優勝以降、一度も1次