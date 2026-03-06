【POP UP PARADE SP チハル＆マキナ】 9月 発売予定 価格：10,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE SP チハル＆マキナ」を9月に発売する。価格は10,800円。 本商品はアニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」より主役のチハルとマキナをPOP UP PARADEシリーズで立体化したもの。ガーリーな衣服のチハルに可愛らしい表