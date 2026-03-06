Googleが各種AIの性能をランク付けする「Android Bench」を公開しました。初回のランキングではOpenAIやAnthropicのモデルを抑えてGemini 3.1 Pro Previewがトップの座を獲得しています。Android Bench | Android Developershttps://developer.android.com/benchAndroid Developers Blog: Elevating AI-assisted Android development and improving LLMs with Android Benchhttps://android-developers.googleblog.com/2026/03/ele