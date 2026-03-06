「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」集合 NHKの音楽番組「Venue101」は、東日本大震災から15年を迎えるにあたり、宮城県仙台市の仙台サンプラザホールで公開収録を実施した。「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」と題し、東北にゆかりのあるアーティストら7組が、復興への歩みと未来への希望を込めたライブを披露した。その模様が3月14日23時からNHK総合で放送される。（NHK BSプレ