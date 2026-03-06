◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）＝３月６日、栗東トレセンサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は、レース前日の６日は栗東・坂路で最終調整。先月２５日の入厩当初はチャカつく面もあったが、「馬房の後ろを馬や車が通るからどうなるかと思っていたけど、カイバ食いも問題ないですし、落ち着いていますよ」と