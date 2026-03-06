愛車の「スバル フォレスターSTIスポーツ」と黒木美珠さん。 手洗い洗車って、どうやって洗うんだろう？ 愛車の「スバル フォレスターSTIスポーツ」 これ、教習所で教えておいてほしかったな～（泣）クルマに乗り始めてから、そんな場面に出くわしたことはありませんか？私も初めて自分のクルマを所有したとき、強くそう感じた出来事が2つありました。ひとつはガソリンスタンドでの給油の仕方