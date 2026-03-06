千鳥・ノブの姪でＢＭＸレーサーの早川優衣が５日、インスタグラムで結婚を発表した。早川はウエディング姿で満面の笑みを浮かべた写真に、直筆で「結婚しました！！」と報告。新郎について「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です」と紹介し、２ショット姿も公開した。ノブは番組などで「姪っ子がＢＭＸで日本代表目指してた」などと言及。２０２３年に