ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。香港のヴィクトリアハーバーに面した4階建てビルの屋上から、海に浮かべたグリーンで1時間以内にホールインワンを達成させるという挑戦を動画で公開した。【動画】高いところが苦手な人は無理？ 海に向かって豪快な打ち下ろしショットデシャンボーはこの企画をたててくれたHSBCスポーツに感謝すると、いよいよ挑戦はスタート。1打目の行方を見守るが、ピンそばに落