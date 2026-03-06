国内女子ツアーが開幕し、様々な新モデルが登場。今回は、女子プロがすぐに投入したというキャロウェイのウェッジを取り上げてみたい。【写真】『Xフォージド』ウェッジは、ヒール側がシュッとしていて、アイアン顔で構えやすい政田夢乃が新たに採用していたのは、キャロウェイの『Xフォージド』ウェッジ。2026年発売予定の『X フォージド』アイアンと同様に、素材には従来よりも柔らかい軟鉄S15Cを採用している。かなり柔らかい打