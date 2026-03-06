静岡県富士宮市は、子育て世帯の負担を軽減していくとして2026年度から公立小学校の学校給食費の実費（月額5640円）を国の交付金と市の負担額で実質無償化にすると発表しました。2026年4月から、保護者の負担額は0円となります。 【写真を見る】公立小学校の学校給食費実質無償化について記者会見で発表する富士宮市の須藤秀忠市長＝静岡・3月6日 富士宮市の小学校では、2025年度の学校給食費児童1人あたり月額5640円のうち、物