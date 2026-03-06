＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第2ラウンドが進行している。左手首痛から復帰の小祝さくらは、13番パー3でホールインワンを達成するなど前半5アンダーをマーク。トータル2アンダー・15位タイで後半に入っている。【写真】きょうの川〓春花さんはシトラスイエロートータル8アンダー・単独首位に永井花奈。1打差2位に女王・佐久間朱莉、2打差3位