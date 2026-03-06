＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。ツアーデビュー戦の原英莉花は3番パー5でイーグルを奪うなど見せ場を作ったが、前半を1イーグル・1バーディ・3ボギーのイーブンパーで回り、トータル1アンダー・27位タイで後半に入っている。【連続写真】渋野日向子の2026年スイングに明らかな変化が今季初戦の渋野日向子は後半の3番、4番で