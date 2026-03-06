昨年12月28日の有馬記念で12番人気2着に入ったコスモキュランダ（牡5＝加藤士、父アルアイン）は日経賞（28日、中山芝2500メートル）を目指す。6日、コスモオーナーズが公式サイトで発表した。前走後は茨城県鉾田市の鉾田トレーニングセンターで調整し、2月28日に美浦帰厩。今季初戦に向けて乗り込みを重ねている。