阪神は6日、公式電子トレカサービス「タイガースコレクション」のサービスを開始したことを発表した。選手たちの魅力が詰まった「動く」トレカや、「限定トレカ」機能が新登場。選手たちの成績を予想する新たな試合連動機能や対戦機能など、パワーアップした新たな電子トレカサービスがリリースされた。詳細は球団公式ホームページまで。