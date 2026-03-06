JR九州によりますと、今日（3月6日）午後0時47分ごろ、JR豊肥線の三里木駅から原水駅の間で人身事故があり、運転を見合わせています。 【画像で見る】線路上で停止した車両 現場周辺の様子 豊肥線（上下線）【見合わせ：光の森から肥後大津】【遅延：熊本から光の森】