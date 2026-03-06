3月に入っても、週末はまだ日本海側の広い範囲で雪が降り、雪の降り方が強まるおそれがあります。また、北日本を中心に風が強まり、荒れた天気となる可能性があります。【CGで見る】西から雨に…このあと〜日曜にかけての大雪と雨の予想シミュレーション西から雨エリアが拡大中きょう6日（金）は西日本を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東日本や北日本も雲に覆われやすく、北陸や東海も夜遅くは雨が降りそ