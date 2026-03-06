衆議院の文部科学委員会は6日、委員長が理事会に遅刻し、委員会が開かれない事態となりました。斎藤洋明 文部科学委員長「私の緊張感を欠く不手際によって、影響が出てしまったことは大変申し訳ないと思ってますし、今後も日程に影響が出ないように一生懸命努めていくしかないと思います」衆議院の文部科学委員会は6日午前、高校授業料の無償化に関する法案の審議をおこなう予定でしたが、委員会の開会前におこなわれる理事会