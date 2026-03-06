【エルサレム＝福島利之】イランへの軍事作戦が始まってからエルサレムで初めてとなる反戦デモが５日夜、中心街で開かれた。平和活動家ら約５０人が戦争反対を訴えた。参加者は「イスラエルとイラン、米国は何人の子供を殺害したのか」「虐殺はもうたくさん」などと書かれたプラカードを掲げながら叫んだ。デモの最中、右派の通行人が「裏切り者」「お前たちは（殺害されたイランの最高指導者アリ・）ハメネイ師の味方か」と言