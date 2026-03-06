アメリカの連邦議会下院は5日、トランプ政権のイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領が議会の承認なしに攻撃を継続できないよう制限する決議案を否決しました。トランプ政権が議会の承認なしにイランへの攻撃に踏み切ったことをめぐっては、野党民主党を中心に批判の声が出ています。こうした中、連邦議会下院は5日、トランプ大統領が議会の承認なしに攻撃を継続できないよう制限する決議案を採決し、賛成212票、反対219票の反対