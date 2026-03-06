（CNN）過去24時間でイランの弾道ミサイル攻撃は90%、ドローン（無人機）攻撃は83%、それぞれ減少した。一方で米軍のイラン海軍への攻撃は「激化」し、30隻の艦船を撃沈。攻撃を受けたドローン艦は現在炎上している。米中央軍の司令官が明らかにした。米中央軍のクーパー司令官は5日の記者会見で、「我が軍の統合部隊はここ数日、イランの防空システムを容赦なく破壊した。さらなるシステムを無力化するべく攻勢をかけ続けている」