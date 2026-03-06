◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールCチェコーオーストラリア（6日、東京ドーム）4回途中に登板したチェコのオンジェイ・サトリア投手。1アウト2塁の場面で対するのはパワーヒッターのウイングローブ選手。緩いカーブでライトフライに打ちとると、前日の試合で大会第1号を放ったパーキンス選手と対戦します。3年前の大会でも大谷翔平選手から超スローチェンジアップで三振を奪い、一躍有名になったサトリア投手