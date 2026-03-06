キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は3月6日、キヤノンMJグループにSASEソリューション「Cato SASE Platform」を導入したと発表した。今回の取り組みでは、約2万ユーザー規模の大規模環境において、既存環境を止めることなく段階的に導入することで、現行業務への影響を抑えたネットワーク/セキュリティ基盤の刷新を実現しているという。SASE導入の背景キヤノンMJグループでは、情報システムのクラウドシフトやリモートワー